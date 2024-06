Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi

- To locha i pięć małych, raczej z różnych miotów, bo są całkiem małe i średniej wielkości dziki, no i oczywiście dorodna locha. Kiedy podchodziliśmy nieco bliżej wyraźnie się denerwowała. Dlatego pilnujemy, by nikomu nie stała się krzywda - zaznacza strażniczka miejska

Podzamcze to największa dzielnica Wałbrzycha liczy ponad 30 000 mieszkańców, sąsiaduje z łąkami, nieużytkami rolnymi i Książańskim Parkiem Krajobrazowym oraz jednymi z największych Ogrodów działkowych w Polsce. Bliskość leśnych ostępów sprawia, że chętnie zaglądają tu watahy dzików, co więcej rodzą się tu i mają całkiem dobrze. Chętnie wyjadają resztki ze śmietników, jedzenie pozostawiano kotom czy gołębiom, a "szwedzki stół" mają na pobliskich działkach.

- Aż sobie pójdą i mieszkańcy będą bezpieczni. Jeśli będzie trzeba, to nawet całą noc. Zmieni nas wtedy inny patrol.

Okazuje się, że dzików nie można wywieźć do lasu, bo w okolicach Wałbrzycha odnotowano przypadki ASF. W kryzysowych sytuacjach wzywa się myśliwego, który strzela do zwierząt. Tak było kilkanaście dni temu na Piaskowej Górze na terenie PEC-u. Nie można jednak strzelać do lochy z małymi. Dziki można ewentualnie przepłoszyć, aby wróciły do lasu, ale nie robi się tego w tak zaludnionym miejscu, jak Podzamcze.