Rozkładające się ciało w Odrze we Wrocławiu. Interweniuje policja i straż pożarna Adrianna Szurman

Makabryczne odkrycie we Wrocławiu. Z Odry wyłowiono dzisiaj (31 maja) ciało człowieka. Nie wiadomo, czy to mężczyzna czy kobieta, bo zwłoki są w dużym stanie rozkładu. To w ostatnich dniach kolejna już taka tragedia we Wrocławiu.