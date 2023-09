Pożar w szpitalu w Gryfowie Śląskim. Ewakuowano ponad 100 pacjentów! Bohaterscy ratownicy medyczni ruszyli z gaśnicami ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Do pożary w szpitalu w Gryfowie Śląskim w powiecie lwóweckim doszło dzisiaj, 27 września ok. godz. 13.00. Na oddziałach szpitalnych pojawił się gęsty dym. Natychmiast ewakuowano ponad stu pacjentów i personel medyczny. Pierwsi do akcji gaszenia pożaru ruszyli ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego, jak się okazało pracują także jako strażacy!