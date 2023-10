Ponad 10 ton nakrętek zebranych w Wałbrzychu. Tyle udało się zgromadzić m.in. na leczenie małej Hani z Jedliny-Zdroju

- Od trzech lat wraz z kolegą Piotrem Kraczkowskim zbieramy nakrętki. Stawiamy pojemniki - serca. Mamy ich w Wałbrzychu sześć - mówi inicjator akcji Piotr Kwiatkowski.

Organizatorzy, by wesprzeć leczenie i rehabilitację potrzebujących dzieci z regionu, w tym małej Hani z Jedliny-Zdroju, zwożą także nakrętki z okolicznych miejscowości.

- Przez te trzy lata już sporo się nazbierało. Myślę, że to już jest dobrze ponad 10 ton nakrętek - ocenia radny Kwiatkowski.

Przypomnijmy, że cena nakrętek w skupie to średnio 50 groszy za jeden kilogram. Warto więc naprawdę wrzucać je do pojemników - serc, gdyż zbieranie ich to proces długotrwały i żmudny.

Nie wyrzucajcie ich więc do śmietników! Zanieście je do jednego z serc i wspomóżcie leczenie Hani czy innych dzieci.