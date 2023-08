"Noc spadających gwiazd" przy Domu Drzewa. 40 entuzjastów oglądało roje Perseidy i Saturna

Obserwacja odbyła się przy Domu Drzewa,dzięki współpracy Nadleśnictwa Milicz oraz Ośrodka Kultury w Miliczu.

W nocy z 12 na 13 sierpnia, zebrani entuzjaści obserwowali meteory z roju Perseid oraz Saturna obiekty o charakterze mgławicowym jak M31 Andromeda. Najwytrwalsi czekali do późnych godzin nocnych na pojawienie się Jowisza i Urana.

Obserwacje cieszą się dużym zainteresowaniem. Mimo nocnych godzin, w imprezie wzięło udział około 40 osób w wieku od 10 do 70 lat.

Perseidy są pozostałością po komecie Swift-Tuttle. Ziemia co pewien okres przecina pozostałości po komecie, dzięki czemu na niebie możemy obserwować, potocznie zwane, spadające gwiazdy. Przeciętna prędkość drobinek wpadających do atmosfery ziemskiej to około 60 km/s.

Do obserwowania roju Perseid najlepiej wyposażyć się w leżak i... przekąski. Najwięcej spadających gwiazd możemy zaobserwować bowiem tuż przed wschodem Słońca.