Jakie fryzury na sylwestrową noc? Podpowiadają fryzjerzy z Wałbrzycha. Zobacz wideo

Paweł Jędrusiak, fryzjer Style Hub z Wałbrzycha zauważa, że trochę starsze klientki robią standardowe fryzury i nie ma dużych zmian, a jeśli chodzi o młodsze osoby w wieku około 18 lat, to wiele decyduje się na krótkie włosy i bardziej agresywne strzyżenie.

- Trendy są podobne do ubiegłorocznych. Starsze klientki chcą mieć na głowie bezpieczne kolory, przede wszystkim blondy, brązy czy jakieś pojedyncze rudości. A jeśli chodzi o młode dziewczyny, no to zdarzają się jakieś bardziej ekstrawaganckie kolory, ostatnio mieliśmy przypadki czerwieni czy mocnych intensywnych rudości.