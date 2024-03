Przygotuj się na wiosnę i nadchodzące święta. Te firmy z Dolnego Śląska pomogą Ci w tym!

Wiosna to zawsze dobry czas na zmiany, a o nadchodzących świętach już warto pomyśleć i odpowiednio się do nich przygotować.

Makijaż permanentny podkreśli Twoją urodę

Aby makijaż permanentny wykonany był dobrze i bezpiecznie, oraz by spełniał swoją rolę, należy podjąć się wykonania takiego zabiegu u licencjonowanej linergistki, a taką jest Ewelina Wujec z Beauty Pro, która została wyróżniona międzynarodowym odznaczeniem PRO ARTIST. - Jest to prestiżowy tytuł przyznawany nielicznym linergistom na świecie za profesjonalizm i estetykę zawodową. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania makijażu permanentnego, co pozwala mi spełniać wysokie oczekiwania klientek w każdym wieku. Cechuje mnie indywidualne podejście do Klienta, staranność oraz precyzja wykonywanych zabiegów, co doceniają klientki z całego województwa dolnośląskiego - informuje linergistka. Oferuje makijaż permanentny brwi, ust, a jej konikiem jest makijaż permanentny powiek. W salonie skorzystać można także z doradztwa w kwestii bezpiecznych metod rozjaśniania starych makijaży permanentnych oraz tatuażu, a także z drobniejszych zabiegów kosmetycznych jak stylizacja brwi i rzęs oraz depilacja woskiem.

Dzięki licznym szkoleniom cały czas podnosi swoje umiejętności, a co za tym idzie poziom oferowanych usług, aby klientki decydując się na zabieg czuły się bezpiecznie i komfortowo. W salonie można nabyć piękne Vouchery podarunkowe. Więcej: BEAUTY PRO - Ewelina Wujec

Show Room z rękodziełem - kupisz tu prawdziwe perełki

Zanurz się w magicznym świecie sztuki i natury w pracowni artystycznej Pani Bogumiły! Odkryj miejsce, gdzie Twoje marzenia stają się rzeczywistością. - Pracownia oferuje szeroki wybór naturalnych ubrań wykonanych z lnu, wełny i jedwabiu, które zachwycą Cię swoją jakością i unikalnym stylem - informue Bogumiła Chmarzyńska Siewierska. Ponadto, znajdziesz u nas niebanalne kolaże artystyczne, biżuterię, torby oraz wszelkie dodatki, które dodadzą blasku Twojemu codziennemu życiu.

- Zapraszamy do odwiedzenia naszego show roomu przy ulicy Menniczej 10/11 lok. 1 we Wrocławiu. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17, byście mogli odkryć tajemnice naszych unikalnych dzieł - dodaje właściciela show roomu.

Wiosenne akcesoria dla maluchów kupisz właśnie tutaj

Idzie wiosna, a dzieci będą coraz więcej czasu spędzać na dworze. Zadbaj o to, by ich spacery były nie tylko pełne atrakcji, ale przede wszystkim bezpieczne! Co warto teraz zakupić dla swojej pociechy? - Każdy z rodziców z utęsknieniem czeka na wiosenne i letnie spacery z dzieckiem. Doskonałym wyborem dla dziecka będzie innowacyjna hulajnoga Scoot&Ride z siedziskiem, która jest idealnym towarzyszem dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat. Jeździk i hulajnoga 2w1, które można zmieniać podczas spaceru bez użycia narzędzi! - informują eksperci ze sklepu Polka Manolka. Dodają też, by podczas słonecznych spacerów zabezpieczyć swoje dziecko w odpowiednią ochronę oczu. - Polecamy elastyczne okulary KIETLA z filtrami UV. Pamiętajcie również o odpowiednim nakryciu głowy - dodają.

Te i inne akcesoria oraz zabawki dla dzieci znajdziecie w sklepie stacjonarnym (Wałbrzych) i online. Więcej: O.K. Szymon Grygiel

A może to czas na tatuaż?

W Damas Tattoo możesz liczyć na profesjonalny tatuaż, trudny tatuaż zrobisz tu od ręki, a na ten niemożliwy, trzeba trochę poczekać. - Nazywam się Marcin, swego czasu założyłem Studio Tatuażu DAMAS TATTOO, które jest dla mnie miejscem, gdzie pasja spotyka się z profesjonalizmem. Rozpoczynając jako solowy artysta i pragnąc ciągłego rozwoju i poszerzania umiejętności, kontynuuję moją tatuażową podróż. Podróż ta, jest pełna wyzwań i osiągnięć - praca z renomowanymi artystami, podróże i udział w licznych konwentach tatuażu oraz zdobywanie nagród na różnych konkursach, jak również wystawy malarstwa. Studio wyróżnia się nowoczesnym designem, dbałością o klimat i detale, przyjazną atmosferą i profesjonalnym podejściem do klienta. Autorskie projekty – zawsze tworzymy z pasją - mówi Marcin Damasiewicz.

W jego studiu każdy poczuje się wyjątkowo i swobodnie, ponieważ Wasze dobre samopoczucie i zadowolenie to priorytet w tym miejscu. Każdy klient jest traktowany indywidualnie, może liczyć na rzetelną poradę i pomoc przy wyborze pasującego wzoru. - Sprostam trudnym i bardzo wymagające wyzwaniom - podkreśla tatuator. I dodaje: - Zależy mi na tym, aby moi klienci czuli się bezpiecznie, dlatego używamy wyłącznie markowych, jednorazowych narzędzi zabiegowych. Klienci po zabiegu uzyskują rzetelne informacje na temat pielęgnacji tatuażu oraz wsparcie w formie konsultacji. Więcej: Studio Tatuażu Artystycznego DAMAS TATTOO Marcin Damasiewicz

Najlepsze wędliny? Oczywiście te swojskie!

Dzięki wędlinom od Ciuła zanurzysz się w smaku tradycji. To rodzinna firma, z ponad 20-letnim doświadczeniem, która przywraca autentyczność i wyjątkowy smak, który pamiętamy z lat dzieciństwa. - Odrzucamy sztuczne dodatki i skupiamy się na jakości, ograniczając ilość konserwantów oraz ulepszaczy smaku. Dla naszego zespołu priorytetem jest zachowanie krótkiego, naturalnego składu wędlin, abyście Państwo mogli cieszyć się prawdziwym, niezapomnianym smakiem. Śmiało zaufajcie naszemu doświadczeniu i przekonajcie swoich gości, że prawdziwy smak nigdy nie wychodzi z mody! - zachęcają właściciele firmy.

Nie masz czasu na gotowanie? Postaw na catering

Odkryj smakowite tajemnice Wielkanocy z Kulinarnym Kącikiem Milci! - Nasza firma cateringowa działa na terenie całego województwa, dostarczając wyśmienite, domowe potrawy na świąteczny stół. Od tradycyjnych dań po słodkie wypieki - mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby uczynić święta niezapomnianymi. Każde zamówienie jest starannie personalizowane, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Odkryj nowe smaki z Kulinarnym Kącikiem Milci i spraw, by tegoroczna Wielkanoc była wyjątkowa! - zachęca cateringowa załoga Kulinarnego Kącika Milci.

Zamówienia można składać do 20 marca. Więcej: Kulinarny Kącik Milci - catering

Czworonoga możesz ulokować w hotelu dla zwierząt

DOG.SPACE to wyjątkowe miejsce dla psiaków w samym Wrocławiu. Na kudłatych milusińskich czekają: całoroczny hotel, dzienna świetlica, SPA i pół hektara wybiegu.

- Hotel i świetlica to indywidualne, klimatyzowane pokoje, plan dnia dostosowany do każdego gościa, SPA zapewnia metamorfozę psiej fryzury, a wybieg daje możliwość nieskrępowanego ruchu. Każdy z gości zapraszany jest wizytę zapoznawczą, aby psiaki miały szansę utrwalić schemat: przychodzi - bawi się dobrze - wraca do domu z opiekunem. Wszyscy goście hotelu i świetlicy są obowiązkowo doszczepiani przeciw kaszlowi kenelowemu - informują właściciele DOG.SPACE. Więcej: PRS PIOTR NAGLER, RADOSŁAW KNAUER, STANISŁAW FEKETE SPÓŁKA JAWNA

Etniczna biżuteria z Indii i Afganistanu

Piekiełko to prawdziwy klejnot dla miłośniczek piękna i oryginalności. - Przeniknij granice kultury i historii, eksplorując kolekcję rękodzielniczej biżuterii etnicznej prosto z Afganistanu, Indii i Nepalu. Każdy wyjątkowy przedmiot jest niepowtarzalnym dziełem sztuki, ręcznie wykonanym przez utalentowanych rzemieślników z tych magicznych zakątków świata. Czerpiąc inspirację z tradycji tych regionów, oferowana biżuteria emanuje magią, kolorami i historią, która z pewnością sprawi, że twoje serce zabije mocniej. Niech te święta będą wyjątkowe - podaruj sobie lub bliskiej osobie coś niezwykłego! - zachęca właściciel sklepu z nietuzinkową i jedyną w swoim rodzaju biżuterią. Więcej: PIEKIELKO.KOM KRZYSZTOF KUZNOWICZ

