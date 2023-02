Jak spędzić Walentynki? Co warto podarować swojej sympatii? Mamy dla Was kilka opcji!

Święto zakochanych już wkrótce! Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, data 14 lutego już zaraz pojawi się w naszych kalendarzach a Ty… wciąż nie wiesz, jak spędzić ten dzień? Nie masz pomysłu na ciekawy prezent? Koniecznie zajrzyj do naszego miniporadnika! Przedstawiamy w nim kilka nietuzinkowych opcji na ten wyjątkowy dzień. Od razu ostrzegamy: porad w stylu "kup misia i kwiaty” tu nie znajdziesz!

Coś dla duszy i dla ciała Wszyscy jesteśmy zabiegani, żyjemy w ciągłym stresie i marzymy o chwili tylko dla siebie. 14 lutego to dobra okazja do tego, by znaleźć czas dla siebie i swojej drugiej połówki, wyłączyć telefon, odprężyć się i cieszyć się chwilą. Na błogi relaks możemy liczyć w tych miejscach, w których nie spotkamy tłumu zakochanych celebrujących ten dzień. Gdzie więc się udać? Na masaż i na saunę! To fantastyczne miejsca, w których panuje wyjątkowa, intymna atmosfera. Masz jeszcze trochę czasu, by na Walentynki zarezerwować taką sesję dla siebie i swojej drugiej połówki - czy to w salonie masażu, czy w saunie. Poza relaksem i odprężeniem zatroszczycie się w ten sposób również o swoje zdrowie. W saunie możemy oczyścić organizm z toksyn, zrewitalizować komórki skóry i pobudzić nasz układ odpornościowy. Masaż natomiast pozwoli nam zniwelować wszelkiego rodzaju napięcia, czy uporać się z bólem kręgosłupa.

Jeżeli nie chcesz lub po prostu nie możesz odwiedzić tych miejsc wspólnie ze swoją sympatią, możesz podarować jej voucher do tych miejsc. Na pewno będzie zadowolona! mat. Polska Press Wypad do krainy uroczych zwierzaków Po co siedzieć w domu, czy restauracji, gdy można wspólnie spędzić czas na łonie natury i to w towarzystwie uroczych alpak! Nie ma nikogo, kto by tych zwierząt nie uwielbiał - są przeurocze! Uwielbiają kontakt z człowiekiem, dając tym samym moc pozytywnych wrażeń. Atrakcją jest nie tylko odwiedzenie ich magicznej zagrody, ale też możliwość zabrania ich na spacer. Z alpakami można się świetnie bawić i spędzić miło czas. Co więcej, przebywanie z nimi to nie tylko rekreacja, ale też relaksacja. Mało tego, udowodniono, że alpaki mają też zdolności terapeutyczne. Wprawią Was w fantastyczny nastrój, oderwiecie się od szarej rzeczywistości, a przy okazji… zrobicie setki fantastycznych selfie! Tak właśnie mogą wyglądać Twoje/Wasze niezapomniane Walentynki.

Kochacie adrenalinę? No to lećcie! Na pewno wśród Was jest spore grono śmiałków, miłośników mocnych wrażeń. Lubicie adrenalinę, dreszczyk emocji? A może po prostu, chcielibyście zrobić „coś szalonego”? Takim osobom radzimy lot motolotnią! Poczujecie się… jak w niebie - i to dosłownie! Widokowy lot motolotnią to prezent marzeń. Ekscytujący przelot da Wam możliwość podziwiania uroków swoich okolic z nieznanej dotąd perspektywy. Z góry wszystko wygląda zupełnie inaczej! Będzie wysoko, momentami dość szybko, ale oczywiście w pełni komfortowo, a co najważniejsze bezpiecznie (dlatego korzystaj tylko i wyłącznie z usług profesjonalistów!). Lot motolotnią może być prezentem dla Was, ale i tylko partnera, czy partnerki. Z wyprzedzeniem zamów voucher, a 14 lutego Twoja druga połówka zaniemówi z wrażenia, gdy zobaczy, czym jest jej walentynkowy prezent. Przez żołądek do serca Ten pomysł to pewniak! Dla każdego! Kto z nas nie lubi słodkości?! Walentynki muszą być słodkie! Klasyczną bombonierę, czy czekoladę lepiej jednak zamienić na coś wyjątkowego z efektem wow!

Cukiernie i słodkie pracownie oferują takie słodycze, na których sam widok cieknie przysłowiowa ślinka. Wiele z nich tworzy prawdziwe, cukiernicze dzieła sztuki i nie ma w tym ani krzty przesady. Zawsze możesz w takich miejscach zamówić duże ciacho, które wspólnie skonsumujecie, fikuśne monoporcje, albo walentynkowy boks dedykowany swojej Walentynce, w którym znajdą się różne słodkości. Dodamy też, że dla osoby, które są na diecie lub ze względów zdrowotnych nie mogą spożywać cukru w dużej ilości, mogą sięgnąć po słodkości… bez grama cukru! Istnieją cukiernie, które specjalizują się właśnie w takich pysznościach. Dla tych, co lubią i na słodko i na wytrwanie, mamy jeszcze jedną propozycję - fracuskie naleśniki. Są wprost wyborne i trafią w każde kubki smakowe. Idealnie przyrządzony naleśnik to połowa sukcesu, druga to odpowiednio dobrane dodatki. Camembert, orzechy, kurczak, czy bekon? A może słodkie owoce, czekolada i duża porcja wiórków kokosowych? To już pozostawiamy Wam, ale zapewniamy, że z wyjścia w takie miejsce, czy złożenia w nim zamówienia na wynos, będziecie zadowoleni.

