„Paragony grozy" prosto znad Bałtyku. Ile trzeba zapłacić za zapiekankę, porcję halibuta i herbatę? Ceny szokują

Pokazywanie rachunków to nowy trend. Wszystkie zaskakują

„Paragony grozy” znad Bałtyku wciąż aktualne

Sprawdzanie cen jedzenia nad Bałtykiem to niemalże coroczna tradycja. W 2022 roku, kiedy cały świat boryka się ze skutkami pandemii i wojny, a ceny na sklepowych półkach poszybowały wysoko w górę, takie działanie jest tym bardziej uzasadnione. Od początku maja użytkownicy mediów społecznościowych dzielą się doświadczeniami z własnych wypadów do restauracji i innych lokali gastronomicznych, nie kryjąc przy tym zdziwienia. Już kilka miesięcy temu ceny były wysokie - w sezonie wakacyjnym 2022 chyba niewiele się zmieniło, na co wskazują rachunki znajdujące się na naszej liście.