Zobaczcie, jak idą prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Poniatowskiego i Legnickiej

Zobaczcie jak idą prace przy budowie ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego, Poniatowskiego i Legnickiej. To jedno z najważniejszych skrzyżowań w mieście, przez które przebiega DK 12. Roboty trwają ponad miesiąc, a wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie.

- Budujemy to potrzebne rondo na nie własnym majątku, bo jest to skrzyżowanie drogi krajowej i dróg wojewódzkich. To zadanie bardzo duże i skomplikowane. Przebudowujemy wloty, budujemy ciągi pieszo-jezdne i oświetlenie. Inwestycja poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo na tym wjeździe do Głogowa. Prace idą zgodnie z planem - mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.