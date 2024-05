Otwarcie wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. To będzie atrakcja Dolnego Śląska. Jest nowy termin! Szykują imprezy

To kolejna wieża widokowa w Wałbrzychu i okolicy. Ale będzie płatna

Wieża widokowa w Wałbrzychu choć jeszcze nie otwarta, to budzi skrajne emocje

Czy wieża "ożywi" to miejsce? Czas pokaże. Jedno jest pewne wieża widokowa w Wałbrzychu z pewnością pięknie będzie się prezentować wieczorami i z okazji różnych okolicznościowych wydarzeń. Wtedy będzie podświetlana i kolorami budziła zachwyt. Próbkę już mieliśmy w czasie majówki i trzeba przyznać, że wyglądała imponująco.

Jedni uważają, że wieża widokowa w Wałbrzychu zaburzyła krajobraz i panoramę Parku Sobieskiego z pobliskim schroniskiem PTTK Harcówka , że jest zbyt ciężka, ma nieprzyjemny brązowo-rdzawy kolor, jest metalowa, brzydka. Inni wręcz przeciwnie, są zachwyceni nowym obiektem w mieście, który będzie przyciągał kolejnych turystów do Wałbrzycha, a przede wszystkim do Śródmieścia.

Wieża widokowa w Wałbrzychu jest już niemal gotowa na przyjęcie turystów

Wieża widokowa w Wałbrzychu miała być otwarta na majówkę 2024, a dokładnie na Festiwal Kwiatów w Zamku Książ, który odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy turystów. Chodziło o to, by część z nich odwiedziła także wieżę widokową, a przy okazji zajrzała także do Starej Kopalni. Nie udało się. Prace się przedłużyły, chociaż cała konstrukcja jest już gotowa.