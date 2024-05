Noc Muzeów we Wrocławiu. Wystawa zabytkowego taboru kolejowego Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Będą okolicznościowe znaczki pocztowe!

Z okazji nadchodzącej "Nocy Muzeów" Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu przygotował kolejną wystawę zabytkowego taboru kolejowego. Na odwiedzających czeka moc atrakcji. W stosunku do ostatniej wystawy z tej okazji, przygotowano niespodzianki, zarówno dla dorosłych uczestników, jak i tych najmłodszych.

Co zobaczymy podczas wystawy?

W ramach wystawy Klubu będzie można podziwiać wagon pocztowy 5G z 1956 roku, wyprodukowany w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim. Kiedyś pełnił służbę w Urzędzie Pocztowym Żagań 2, a obecnie znajduje się w zbiorach stowarzyszenia. Oprócz prezentacji historii powstania wrocławskiego węzła kolejowego, która jest głównym tematem wystawy, odwiedzających czeka także niespodzianka. Wewnątrz wagonu będzie umieszczone stoisko Poczty Polskiej. Każdy zainteresowany będzie mógł nabyć kartkę pocztową przygotowaną specjalnie na tę okazję, z odciskiem pamiątkowego datownika stworzonego również na potrzeby "Nocy Muzeów". Jest to wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów oraz pasjonatów zbierających pamiątki z miejsc, które odwiedzili. Co więcej, z okazji wystawy, Poczta Polska wyda arkusz znaczków z trzema historycznymi lokomotywami z kolekcji Klubu w ramach projektu "MójZnaczek" (arkusz będzie dostępny do nabycia zarówno na stoisku podczas "Nocy Muzeów", jak i przez internet, oraz w Urzędzie Pocztowym Wrocław 68).

Jedną z niespodzianek wystawy będzie pierwsza publiczna prezentacja wagonu towarowego krytego 208K. Stanowi on jeden z najnowszych nabytków stowarzyszenia, wzbogacających kolekcję historycznego taboru. W latach 1972-1990 produkowano różne odmiany tych wagonów, łącznie w ilości około 6000 sztuk. Wystawiany egzemplarz to wersja przeznaczona do przewozu wojska, być może jeden z ostatnich tego typu wagonów pozostałych w Polsce. Wyprodukowany został w 1987 roku w zakładach "Zastal" w Zielonej Górze. Większość wagonów 208K została zezłomowana. Z okazji nadchodzącej "Nocy Muzeów" Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu przygotował kolejną wystawę zabytkowego taboru kolejowego. Barbara Zegarlicka

Co zobaczymy wśród eksponatów kolejowych?

1. Wagon bagażowy 209Ca, wyprodukowany w 1975 roku przez wrocławskie zakłady "Pafawag", kryje w sobie niespodziankę zarówno dla starszych, jak i młodszych odwiedzających. W jego wnętrzu znajduje się rozbudowana makieta modułowa w skali H0 1:87, prezentująca realistycznie odwzorowany tabor kolejowy i krajobraz. Tym razem makieta zostanie rozmieszczona na całej przestrzeni wagonu, obejmując zarówno część ruchomą obsługiwaną przez członków sekcji modelarskiej Klubu, jak i statyczną część ekspozycyjną. Wagon 209Ca, będący w posiadaniu stowarzyszenia, jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy tego typu w Polsce.

2. Wagon kryty drewniany z 1907 roku, występujący jako "aktor" w filmie "Sami Swoi - początek", oferuje odwiedzającym unikalną wystawę zdjęć autorstwa klubowej fotografki Barbary Zegarlickiej. Ekspozycja zostanie wzbogacona o emisję autentycznych dźwięków z prac związanych z renowacją taboru kolejowego oraz odgłosów pracy parowozu. 3. Dwa wagony osobowe serii Bi z lat 1928-1930, w tym jeden z barem, stanowiące miejsce, w którym odwiedzający będą mogli nabyć klubowe gadżety i pamiątki. Dochód ze sprzedaży będzie wspierać ratowanie zabytków kolejnictwa. 4. Spalinowóz SU45-079, wyprodukowany w 1973 roku przez zakłady H. Cegielskiego w Poznaniu, znany w żargonie jako "Fiat" ze względu na rodzaj silnika licencyjnego. Jest to ostatni zachowany egzemplarz tych lokomotyw w historycznych barwach, z oryginalnym wyposażeniem technicznym i mechanicznym, oraz historycznymi detalami ozdobnymi, zachowujący jednocześnie pełną sprawność.

5. Elektrowóz EP05-22, zbudowany w 1961 roku przez czechosłowackie zakłady Skoda, uznawany za "Świadka historii". W 1976 roku prowadził pociąg "Opolanin", który został zatrzymany przez strajkujących pracowników Ursusa, co doprowadziło do wykolejenia go jako aktu protestu. EP05-22 jest jednym z trzech zachowanych pojazdów tej serii w Polsce. W latach 70. były to najszybsze elektrowozy w kraju, osiągające prędkość maksymalną 160 km/h. Lokomotywa ta prowadziła także ekspress "Odra 2", którego wagony zbudowano wrocławskim "Pafawagu", kursujący na trasie Wrocław - Warszawa.

6. Spalinowóz SM30-662, znany jako "Kolejowe Zakamarki Wrocławia", nazywany w żargonie "skrzyżowaniem czołgu z tramwajem". 7. Spalinowóz SP42-001, wyprodukowany w 1969 roku, pierwszy z serii lokomotyw przeznaczonych do pociągów pasażerskich, określany w żargonie jako "kociołek" ze względu na posiadanie kotła parowego do ogrzewania wagonów osobowych. Po ponad 20 latach od wycofania z użytku, dzięki zaangażowaniu członków Klubu, pomocy darczyńców oraz wpłatom patronów, został wyremontowany i przywrócony do pełnej sprawności technicznej. W kwietniu bieżącego roku, po udanej jeździe próbnej z Wrocławia do Boreczka, uzyskał pełne dopuszczenie do ruchu. SP42-001 był ostatnią lokomotywą, która obsługiwała połączenie kolejowe do Karpacza przed jego zamknięciem w 2000 roku. Klub planuje zorganizowanie specjalnego przejazdu z tą lokomotywą i historycznymi wagonami po ponownym otwarciu linii do Karpacza.

Podczas "Nocy Muzeów" będzie możliwość zwiedzania każdej lokomotywy oraz wagonu! W wagonach zostanie zapewnione specjalne oświetlenie atmosferyczne. Bloczek znaczków wydany z okazji Nocy Muzeów do dostania w wagonie pocztowym. Barbara Zegarlicka Kolejną atrakcją podczas wystawy w ramach "Nocy Muzeów" będą oprowadzania z przewodnikiem, który specjalnie na tę okazję przygotował interesujące opowieści.

Harmonogram zwiedzania:

Przejścia będą odbywać się o następujących godzinach: 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10 i 23:45. Punkt startowy zostanie oznaczony specjalnym plakatem w formacie A2. Godziny oprowadzania mogą ulec nieznacznym zmianom zależnie od ilości zainteresowanych oraz sytuacji na wystawie. Nie ma potrzeby zapisywania się, każdy chętny może wziąć udział. Dla najmłodszych uczestników przygotowano jeszcze jedną niespodziankę – podczas wystawy będą dostępne kolejowe kolorowanki.

Odbędzie się licytacja obrazów

Podczas wydarzenia odbędzie się także licytacja obrazów przedstawiających tabor kolejowy autorstwa Michała Wędziny. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na ratowanie zabytków kolejnictwa.

Miejsce wystawy taboru kolejowego

Tabor będzie dostępny do zwiedzania na dworcu Wrocław Główny, peron 6 w godzinach od 20:00 do północy.

Dojazd zapewniony będzie historycznym autobusem linii M10. Serdecznie zapraszamy!

