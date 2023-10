Konkurs orki konnej w Miliczu. To dopiero widowisko, kto najlepiej potrafi zaorać skibę? Zobaczcie FILM, ZDJĘCIA

W konkursie orki konnej koło w Piękocinie koło Milicza oprócz szybkości wykonania orki, oceniana była także jej dokładność. Istotne było, aby skiba była położona równo i prosto.

Zawody zostały podzielone na trzy kategorie, w których udział wzięli zarówno mężczyźni, kobiety, jak i młodzież. Co podkreślają organizatorzy konkursu, obecnie coraz mniej koni posiada umiejętności orki. Większość koni hodowanych na wsiach czy w agroturystykach jest przeznaczona głównie do celów rekreacyjnych. Czasami, w bardzo wymagających warunkach, konie są wykorzystywane do zrywki drewna w lesie.

Patronat nad konkursem sprawowała Dolnośląska i Wielkopolska Izba Rolnicza, co podkreślało znaczenie tradycyjnych rolniczych umiejętności w dzisiejszym świecie.