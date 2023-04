Joysonquin Automotive Systems Polska otworzył swoją najnowszą fabrykę w Wałbrzychu

Nowa fabryka w Wałbrzychu została wyposażona w najnowocześniejsze maszyny i technologie, co pozwoli na zwiększenie efektywności produkcji i jakości produktów. Ponadto, fabryka została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze warunki pracy dla pracowników.

Wraz z otwarciem nowej fabryki, Joysonquin Automotive Systems Polska zwiększy swoją obecność na rynku motoryzacyjnym, co umocni ich pozycję jako lidera w produkcji elementów do samochodów klasy Premium. Firma planuje dalszy rozwój i inwestycje w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia i przyspieszenia rozwoju regionu.

Warto również podkreślić, że otwarcie nowej fabryki w Wałbrzychu jest istotnym wydarzeniem dla całej branży motoryzacyjnej w Polsce. Pokazuje to, że polskie firmy są w stanie konkurować na światowym rynku i oferować wysokiej jakości produkty.

Otwarcie "Fabryki Przyszłości" przez Joysonquin Automotive Systems Polska w Wałbrzychu jest ważnym krokiem w rozwoju firmy i branży motoryzacyjnej w Polsce. Wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji oraz zatrudnienie 300 pracowników przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu i umocnienia pozycji polskich firm na rynku międzynarodowym.