Jaka jest symbolika i znaczenie poszczególnych dni Świąt Bożego Narodzenia? Opowiada wałbrzyski ksiądz

Grudzień to wyjątkowy czas, w którym przez adwent oczekujemy na narodzenie się naszego Pana Jezusa Chrystusa, a 24 grudnia obchodzimy wigilię Narodzenia Pańskiego - mówi ks. Bartosz Kocur z kościoła pw. NMP w Wałbrzychu.

- Tak naprawdę Jezus Chrystus według tradycji, którą my obchodzimy urodził się 25 grudnia. Dzień wcześniej wspólnie zasiadamy z rodzinami i przyjaciółmi do wieczerzy, aby wspominać to piękne wydarzenie. Jest to piękny czas, w którym radujemy się z przyjścia na świat naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który dał nam moc, siłę, wiarę, nadzieję i miłość.