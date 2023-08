Festiwal ziół w Jedlinie Zdroju. To była zapowiedź święta Matki Boskiej Zielnej

12 sierpnia w Kamieńsku, w najwyższej części Jedliny-Zdroju został zorganizowany Festiwal Ziół.

- 15.sierpnia, jak co roku obchodzimy święto Matki Boskiej Zielnej i z tej okazji stworzyliśmy dla mieszkańców i turystów pierwszy Festiwal Ziół ale i będziemy na nim nagradzać najpiękniejsze zielne i kwietne wiązanki. Te przygotują nasi mieszkańcy i przybyli goście - mówi burmistrz Jedliny Leszek Orpel.

Kamieńsk to szczególna dzielnica Jedliny. Jest tutaj góra Borowa z piękną wieżą widokową, zabytkowy kościółek i największa stacja uzdatniania wody. - Jest to dzielnica dobrze skomunikowana z centrum Jedliny - zachęca do zwiedzania Kamieńska burmistrz.

Na Festiwalu nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Były dmuchańce i animacje. Wystąpiły też regionalne zespoły ludowe. Można było zrobić zakupy u rękodzielników i na stoiskach ze swojskimi produktami takimi jak miód, ciasta, konfitury. Można było też nabyć pachnącą lawendę .