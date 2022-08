Emeryci dorobią trochę mniej. Dlaczego? Dolnośląski ZUS wyjaśnia Klaudia Kłodnicka

Każdego roku we wrześniu niższy jest limit dorabiania dla emerytów i rencistów. Jest to efekt tego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał jest, co roku niższe niż w pierwszym kwartale, w którym płacone są 13-stki i premie roczne.