Apartamenty z Wałbrzycha promują miasto na Booking.com. Będzie hit? To Złoty Pociąg, Stara Kopalnia, Bursztynowa Komnata, Palmiarnia i Książ Adrianna Szurman

Niezwykłe ogłoszenie z Wałbrzycha pojawiło się na Booking.com, popularnej na całym świecie platformie do rezerwacji noclegów online. To apartamenty z nutką promocji miasta, nawiązujące do wyjątkowych miejsc w mieście i legend Wałbrzycha. Jest tu apartament Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, Książęcy, Palmiarnia i Stara Kopalnia. Wszystkie urządzone luksusowo, dokładnie takie jak legendy, do których nawiązują. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia apartamentów przy Zamkowej 1 w Wałbrzychu, które ogłoszono na Booking.com.