Dokarmianie ptaków zimą to dobry pomysł. Ale trzeba to robić z głową. Przeczytajcie!

Złota polska jesień już za nami, a temperatura spada coraz bardziej. To doskonały moment, by zacząć dokarmianie ptaków, co jest powszechną praktyką w naszym kraju. To przyjemne zajęcie, ale kluczowe jest odpowiednie i rozważne postępowanie, aby faktycznie wspierać zdrowie zwierząt.

Po pierwsze, należy dawać ptakom odpowiedni pokarm. Unikajmy podawania chleba lub innych mocno przetworzonych produktów, które są szkodliwe lub wręcz niebezpieczne dla ptaków. Zima to czas, kiedy ptaki potrzebują znacznej ilości energii. Dlatego warto wybierać wysokoenergetyczne pożywienie, takie jak ziarno słonecznika czy nasiona konopi siewnych. Można również sięgnąć po siemię lniane, różne rodzaje słoniny czy kulki tłuszczowe, jednak istotne jest, aby tłuszcz nie zawierał soli ani innych dodatków.

Po drugie, regularność karmienia ma kluczowe znaczenie, ponieważ ptaki szybko przyzwyczajają się do miejsca, z którego pobierają pożywienie. Jeśli zaczynamy karmić ptaki w określonym miejscu, warto kontynuować to przez całą zimę, a nawet do marca.