Bałagan we Wrocławiu, czyli oryginalna bawialnia, jakiej na Dolnym Śląsku jeszcze nie było! Zobaczcie zdjęcia

Bałagan we Wrocławiu to nowo otwarta bawialnia dla dzieci

Bałagan we Wrocławiu powstał jako bawialnia dla dzieci, choć bardziej adekwatne jest określenie miejsce rodzinne. Bo tutaj równie ważni jak maluchy, są ich opiekunowie. Pomysłodawczynią całego konceptu jest Agata Owczarek-Wierszyłło. Na dzieciach zna się jak mało kto – przez wiele lat pracowała w żłobku i go prowadziła. A potrzeby rodziców zna doskonale z autopsji – jest mamą dwóch chłopaków.

Pani Agata zauważyła, że na wrocławskiej mapie brakuje miejsca, gdzie dzieciaki mogą się wyszaleć pod okiem animatorki, a rodzice oddać się kreatywności w pracowni. Bo to, co wyróżnia Bałagan, to właśnie oferta kreatywnych warsztatów skierowanych do dorosłych.