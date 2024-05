Andersen w Pałacu to wystawa wrocławskich studentów w pałacu w Goszczu. Warto odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia!

Wydarzenia artystyczne

Warsztaty młodych artystów

Ruiny pałacu często odwiedzają studenci architektury z politechnik wrocławskiej, bydgoskiej czy poznańskiej. Odwiedzający to miejsce turyści mogą w tym czasie podglądać proces twórczy młodych artystów. Jest to ciekawe jak z chwili na chwilę, powstaję fascynujący szkic lub obraz. Stworzone w tym miejscu obrazu czy też instalacje można oglądać do końca czerwca. Warto w tym czasie odwiedzić to miejsce.