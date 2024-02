Śmiertelny wypadek pod Oławą. Jeden kierowca zginął, drugi jest w stanie ciężkim

Śmiertelny wypadek pod Oławą - wstępne ustalenia

Zgodnie z wstępnymi ustaleniami, przyczyną wypadku było nieodpowiednie zachowanie jednego z kierowców. Mężczyzna, kierujący samochodem marki BMW, podczas wyprzedzania zjechał na przeciwny pas ruchu, co doprowadziło do zderzenia z prawidłowo poruszającą się toyotą. Kierowca BMW, w ciężkim stanie, został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Niestety, 68-letni kierowca toyoty, pomimo podjętej reanimacji, zmarł na miejscu.