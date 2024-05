Weekend [24-26 maja] będzie miejscem pełnym życia i atrakcji we Wrocławiu. Będzie smacznie, kolorowo i radośnie!

Jarmark Świętojański 2024 odbędzie się w terminie od 24 maja do 30 czerwca 2024. W ofercie rękodzieło, artystyczne wyroby własne, dekoracje i ozdoby, ceramika. Jarmark Świętojański odbędzie się na wrocławskim Rynku – w obszarze wokół Pręgierza, ulicy Oławskiej od ulicy Szewskiej do Rynku i Świdnickiej od przejścia podziemnego do Rynku. Co w ofercie? Artykuły przemysłowe, rękodzieło i rzemiosło – artystyczne wyroby własne, dekoracje i ozdoby, ceramika, biżuteria, mydła i kosmetyki naturalne, ręcznie szyte zabawki z naturalnych materiałów, wyroby regionalne (w tym góralskie), kubki pamiątkowe z nadrukiem, pamiątki, wyroby ze szkła, świece, metaloplastyka, galanteria, torby, odzież artystyczna. Artykuły spożywcze – regionalne sery i wędliny, pieczywo i wypieki, konfitury, miody, nalewki, wyroby czekoladowe i słodycze, zioła i przyprawy, kawy i herbaty, produkty naturalne i wegańskie.

Jarosław Jakubczak Polska Press