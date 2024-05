Festiwal Smaków Świata to kulinarny weekend na Placu Wolności we Wrocławiu! Zobacz czego możesz się spodziewać - mamy zdjęcia!

Festiwal Smaków Świata rozpoczął się w piątek, 24 maja i potrwa do niedzieli, 26 maja. To doskonała okazja, by spróbować orientalnych dań, niezwykłych słodyczy oraz kraftowych napojów. Festiwal Smaków Świata to Festiwal Azjatycki i Sakura - Festiwal Japoński, zapewnią wyjątkowe doznania smakowe. Sprawdź, co pysznego możesz tam znaleźć!

Festiwal Smaków we Wrocławiu - weekend pełen kulinarnych atrakcji!

Strefa gastronomiczna na festiwalu to prawdziwa gratka dla miłośników japońskiej kuchni. Czekają na Was takie specjały jak sushi, aromatyczny ramen, curry oraz chrupiące przekąski w tempurze. Dla fanów słodkości przygotowano desery z zieloną herbatą matcha oraz popularne ryżowe ciasteczka mochi.

To nie wszystko! W ofercie znajdziecie również przysmaki kuchni gruzińskiej, tajskiej, tureckiej i indyjskiej. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie!