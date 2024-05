Festiwal Japoński już w ten weekend we Wrocławiu. Przenieście się kulinarnie i kulturalnie do kraju kwitnącej wiśni. To trzy dni przygody Tomasz Pawlak

Już w ten weekend zapraszamy do magicznej podróży do kraju kwitnącej wiśni! Sakura Festival to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w kulturalno-kulinarne bogactwo Japonii na placu Wolności we Wrocławiu. mat. prasowe organizatora Zobacz galerię (14 zdjęć)

W festiwalowej strefie gastronomicznej czekają na Was tradycyjne japońskie smakołyki - od delikatnego sushi, przez aromatyczne rameny, aż po chrupiące przekąski w tempurze. Dla miłośników słodkości przygotowaliśmy prawdziwe rarytasy, takie jak desery z matchą oraz ryżowe ciasteczka mochi.