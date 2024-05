Trwa właśnie festiwal Kupuj Świadomie w starej zajezdni Czasoprzestrzeń we Wrocławiu. Miła atmosfera oraz produkty polskich rękodzielników!

Wystawcy są też producentami, sprzedają swoje produkty. Dostaniemy tu smakowite wyroby cukiernicze, miody, świece zapachowe, kosmetyki. Nie brakuje producentów biżuterii, czy projektantów modowych. Mamy do czynienia z firmami, które angażują się w proces produkcji i są ekologiczne. Zwracają uwagę skąd pochodzą półprodukty do tworzenia końcowego produktu.

Warto przyjść i zobaczyć czeka tu na was ponad 100 wystawców w sobotę do godziny 19:00, a w niedzielę od 11:00 do 18:00. Festiwal jest niebiletowany i każdy może odwiedzić to miejsce.