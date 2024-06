Wakacyjne warsztaty dla dzieci w Starej Kopalni i WOK-u na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Uwaga, ruszyły zapisy

- Zapraszamy dzieciaki w wieku szkolnym, od 8 do 13 lat, posiadające legitymację szkolną. Propozycje, zależnie od terminu, dotyczą zajęć w Starej Kopalni lub w oddziale na Piaskowej Górze - mówi Justyna Drapała z Działu Edukacji Starej Kopalni w Wałbrzychu.

„Kopalniane Ekspedycje” to pięciodniowe zajęcia z opiekunami dla dzieci. Kosztują 400 zł (od poniedziałku do piątku). W cenę wliczone są wstępy do atrakcji podczas wycieczek, ubezpieczenie, materiały na zajęcia, koszty przejazdu i opieka instruktorów. Ważne! Jedzenie i napoje dzieci przynoszą same.