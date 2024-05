Tajemnicza śmierć zastępcy naczelnika CBŚP we Wrocławiu: prokuratura bada sprawę Redakcja

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.