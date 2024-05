Nowe kamery monitoringu na skrzyżowaniach we Wrocławiu – co to oznacza dla mieszkańców?

- Rzeczywiście, od dłuższego czasu nie udostępniamy obrazu z kamer poprzez stronę internetową. Strona internetowa, która została uruchomiona kilkanaście lat temu wraz z wdrożeniem systemu ITS, wymaga przebudowy i modernizacji. Do tego czasu została ona wyłączona. Witryna w nowej odsłonie ma być przede wszystkim bezpieczna dla użytkowników i co najważniejsze spełniać wymagania związane z wytycznymi w zakresie dostępności cyfrowej – tłumaczy Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.