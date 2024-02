Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. W Bogatyni koło elektrowni Turów zginął młody kierowca

Tragiczny początek tygodnia na Dolnym Śląsku. Dzisiaj, w poniedziałek, 5 lutego na drodze wojewódzkiej numer 352, doszło do tragicznego wypadku. Około godziny 4:00, przy wjeździe do Bogatyni, niedaleko Elektrowni Turów, samochód osobowy marki Audi zderzył się z ciężarówką marki Volvo. Niestety, kierowca audi zginął na miejscu.

Śmiertelny wypadek w Bogatyni: Z nieznanych przyczyn 24-latek zjechał na przeciwległy pas

Śledczy będą musieli ustalić, czy do wypadku przyczyniło się np. niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, czy może jakaś niespodziewana sytuacja, która zmusiła 24-latka do gwałtownego manewru. Wszelkie okoliczności zostaną dokładnie zbadane.

Tutaj doszło do śmiertelnego wypadku w Bogatyni, zobacz na mapie poniżej