Tłumy wrocławian i Dolnoślązaków w Kopalni Wrocław. Podczas upalnych dni zagląda tu nawet 4000 osób dziennie ZDJĘCIA; FILM Tomasz Pawlak; Adrianna Szurman

Lipiec nie szczędzi nam upalnych dni, kolejne przed nami. Już w poniedziałek 17 lipca słupki na termometrach wskażą ok. 29 st. C. A to oznacza, że tłumy Dolnoślązaków znowu będą szukać ochłody nad wodą. A my pokazujemy wam miejsca, gdzie można odpocząć nad wodą na Dolnym Śląsku. Dziś Kopalnia Wrocław, gdzie nasz dziennikarz Tomasz Pawlak udał się z kamerą.