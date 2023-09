Szalona rywalizacja w Stroniu Śląskim. Po raz 10 ścigali się po torach kolejowych. Padł rekord?

Ferie zimowe na ziemi kłodzkiej! Co pierwsze przychodzi Wam na myśl, jeśli usłyszycie to hasło? Z pewnością Zieleniec Sport Arena i Czarna Góra Resort. A co powiecie na jeszcze jedną propozycję?…

Ale ta gmina to nie tylko zimowe atrakcje. Jest ich tutaj wiele. Najcenniejsze ciekawostki przyrodnicze można oglądać przez większość roku.

Dolnośląska Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (gmina Stronie Śląskie, powiat Kłodzko) należy niewątpliwie do jednej z najpiękniejszych w Europie. Bogata szata naciekowa przyciąga co roku około 80…

Imprezy, jarmarki, rajdy, piesze wędrówki i wiele innych imprez organizowane są każdego roku.

Wśród niech niezwykłą atrakcję jest rywalizacja na starych torach kolejowych, tuż przy wspomnianym zabytkowym dworcu. Zdradzę Wam w tajemnicy, że drzwi wejściowe do dworca wydają ten sam dźwięk, tak samo jak przed laty, kiedy wchodziłem tutaj aby wsiąść do pociągu i to nie byle jakiego. Sprawdźcie!

10 drezyniada to impreza, której w tym miejscu towarzyszy wiele atrakcji i niespodzianek. Występy zespołu ludowego "Siekiereczki" oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Mini Band", pokazy Zumby i tańców orientalnych, przejażdżki kolejką elektryczną, liczne konkursy dla publiczności i inne.

Już po raz 10 Stronie Śląskie było gospodarzem nietuzinkowej szalonej rywalizacji sportowej podczas drezyniady przy zabytkowym dworcu kolejowym, który dziś od lat jest centralnym miejscem kultury, edukacji i turystyki w tej malowniczej gminie położonej w południowej części powiatu kłodzkiego. To nie tylko narciarska mekka Dolnego Śląska. Fot. Zbigniew Łopusiewicz

Sportowe zmagania wyzwalały wiele pozytywnych emocji a zwycięzcy mogli cieszyć się atrakcyjnymi nagrodami oraz uznaniem publiczności. Walka o nowy rekord trwała do samego końca. Prawie się udało! Rekord z 2018 roku był zagrożony, ale nadal pozostaje nie pobity. Może za rok?

10 strońska drezyniada za nami. To nie były tylko zawody, ale też happening, bo mieszkańcy tej części ziemi kłodzkiej liczą na to, że pociąg linią nr 322 w końcu do Stronia Śląskiego dojedzie.