Japoński mistrz stylu aikido odwiedzi Wałbrzych. Na "Staż" można się zapisywać

Na sympatyków sztuki walki w stylu aikido czeka kilka godzin szkolenia, podczas którego będą mogli szkolić umiejętności pod okiem wybitnego japońskiego senseia.

- Chciałbym zaprosić na wydarzanie, które będziemy organizować w listopadzie między 17 a 19 listopada. W Wałbrzychu, w szkole podstawowej nr 26 "Staż" poprowadzi jeden z najlepszych mistrzów aikido na świecie - mówi organizator i prezes Klubu Aikido w Wałbrzychu, Jacek Olejarnik.

To nie pierwsza wizyta senseia w Polsce. Pierwszy raz jednak odwiedzi właśnie Wałbrzych. - Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani sztukami walki, kulturą wschodu i wszystkim co z tym się wiąże. Przyjadą na tę imprezę osoby z całego kraju a nawet z Europy, tylko po to, aby uczyć się od Shihan Takeshi Kanazawa.

Na stronie aikido-polska.pl znajduje się pełna informacja o Stażu, razem z rozkładem zajęć. Wstęp na widownię jest całkowicie bezpłatny i każdy kto tylko chciałby zobaczyć postępy uczniów stażu, jest mile widziany.