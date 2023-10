III Turniej Karate WKF JINKAKU CUP 2023 w Trzebnicy. Zainteresowanie sportową imprezą rośnie z roku na rok

Do Trzebnicy przybyło blisko 300 zawodników, głównie reprezentujących Dolny Śląsk, Wielkopolskę oraz województwo łódzkie. Rywalizowali oni zarówno w konkurencjach Kata, jak i Kumite. Dla najmłodszych uczestników przygotowano konkurencje zwane "pierwszym krokiem": fantom i kihon.

Zawody w Trzebnicy miały charakter regionalny, będąc nieco niższym szczeblem niż zawody rankingowe. Stanowią one swoiste przedsionek do większych zawodów rankingowych i mistrzowskich w Polsce. Piotr Wiśniewski, sędzia główny, podkreślił, że dzieci i młodzież prezentują już całkiem przyzwoity poziom umiejętności.

Zauważalny jest rosnący poziom zawodów z roku na rok, co ilustruje liczba przyjeżdżających adeptów sztuki walki, której pasję wyrażają na arenie zawodów. Również ilość uczestników zwiększa się z każdym rokiem. Organizatorzy mają plany na przyszłość, zamierzając zaprosić 600 uczestników na kolejną edycję, co pozwoli na utworzenie aż 6 mat do walki.