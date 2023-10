Policjant kryminalny z Kamiennej Góry zdobył tytuł mistrza świata w wyciskaniu sztangi. "Pracę uzupełniam sportem i sport uzupełniam pracą" Krzysztof Krajewski

Roch Szumarowski-Plewa to aktualny Mistrz Świata w wyciskaniu sztangi! 13 października 2023 roku na konkursie w węgierskim Kiskunfelegyhaza, sięgnął po to największe trofeum i tym samym osiągnął swój największy życiowy sukces sportowy. Poznajcie mieszkańca Kamiennej Góry, który na co dzień jest policjantem, a po godzinach sportowcem.