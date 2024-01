Stowarzyszenie Rajdowe Amatorski Klub Rajdowy wspiera WOŚP: Przejazdy charytatywne i zlot samochodów tuningowych w Dzierżoniowie

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska prawdziwe rajdowe maszyny, a także wesprzeć szczytny cel, jakim jest pomoc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .

Wszystko to dzięki zaangażowaniu Amatorskiego Klubu Rajdowego, który co roku z pasją i entuzjazmem angażuje się w organizację tego wyjątkowego wydarzenia. Zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji i dołączenia do grona osób, które nie są obojętne na potrzeby innych.

Szczegóły na plakacie poniżej