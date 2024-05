Bartek Florczak trener z Wałbrzycha w śpiączce. Potrzebuje wsparcia i pomocy. Na pomagam.pl ruszyła zbiórka na rehabilitację

Bartek Florczak z Wałbrzycha potrzebuje pomocy. Jest w śpiączce po zawale

Wiadomość o chorobie Bartka Florczaka poruszyła środowisko sportowe w Wałbrzychu i wszystkich, którzy znają Bartka. Każdy, kto zagląda do Fitness Parku przy ul. Palisadowej albo do Avenue De La Beaute Fitness przy ul. Jana Pawła II w Wałbrzychu, wie że to dusza człowiek. Znakomity trener, przewodnik, coach i mentor. Bartek to także zapalony biegacz, miłośnik zdrowego stylu życia.