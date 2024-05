Dzień otwarty na Torze Wyścigowym Partynice we Wrocławiu. Atrakcje dla każdego i całkowicie za darmo. Pokazy i warsztaty jeździeckie

Co zobaczymy podczas dnia otwartego?

Podczas Dnia Otwartego przygotowaliśmy dla Ciebie wiele emocjonujących pokazów i mnóstwo atrakcji. Będzie to także doskonała okazja do spotkania z ekspertami i poznania bliżej koni. Wydarzenie złożone jest z części pokazowo-warsztatowej oraz zawodów jeździeckich. Nie zabraknie również wystawców na terenie padoku zielonego.

Czym jest tor wyścigowy na Partynicach?

Tor wyścigowy Partynice to zabytkowy tor wyścigowy znajdujący się we Wrocławiu, w Polsce. Został otwarty w 1909 roku i jest jednym z najstarszych torów wyścigowych w Europie. Tor Partynice jest znany głównie z organizowanych na nim wyścigów konnych, zarówno płaskich, jak i przeszkodowych. Jest to popularne miejsce nie tylko dla miłośników wyścigów konnych, ale także dla osób poszukujących rozrywki i relaksu na świeżym powietrzu.