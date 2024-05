Wrocław gród nad Odrą odwiedzą najodważniejsi wojownicy: Kajko i Kokosz

Czy jesteście gotowi na ich przywitanie? :)

Kajko i Kokosz to para legendarnych bohaterów polskiego komiksu stworzonych przez Janusza Christę. Akcja ich przygód toczy się w słowiańskiej wiosce, gdzie obaj wojownicy, choć różni charakterologicznie, wspólnie stawiają czoła różnym niebezpieczeństwom i przeciwnościom losu. Kajko jest bardziej rozważny i pomysłowy, natomiast Kokosz reprezentuje typ bardziej impulsywny i zabawny. Razem z przyjaciółmi, takimi jak Mirmił czy Czarus, walczą przeciwko złym siłom, wypełniając swoje misje z humorem i odwagą. Przez lata komiksy o Kajko i Kokoszu zdobyły szerokie grono fanów i stały się kultowymi pozycjami w polskiej kulturze popularnej.

Co zobaczymy na wystawie?

Dzięki przestrzennym i interaktywnym eksponatom będziecie mogli wkroczyć w świat komiksu. Chata Jagi, Brama Mirmiłowa, Tron Hegemona czy Chatka Kajka i Kokosza to tylko niektóre z elementów uniwersum słowiańskich wojowników, które będziecie mieli okazję zobaczyć na wystawie w rzeczywistej skali!

Wystawa zawiera również elementy edukacyjne, takie jak szarady czy puzzle, co pozwoli na poznanie historii Słowiańskiej Polski, jej dawnego obyczaju oraz języka komiksu. Dodatkowo specjalny dział poświęcony będzie Januszowi Christcie, twórcy kultowego komiksu, przygotowany we współpracy z kolekcjonerami.