Groźny wypadek we Wrocławiu. BMW z młodymi ludźmi spadło do Odry! Samochód zatonął ZDJĘCIA

Miejsce leży z dala od zabudowań, jest rzadko uczęszczane. Wieczorami i nocami zjeżdżają tu młodzi, zmotoryzowani ludzie.

W myśl przepisów, plac gdzie doszło do zdarzenia, nie jest drogą publiczną. Policjanci nie ukarali więc kierowcy mandatem. Nie oznacza to jednak, że wypadek nie będzie miał dla niego konsekwencji prawnych. Sprawa zostanie skierowana do sądu pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.