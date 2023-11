Zima w wielu rejonach Dolnego Śląska! Jeśli chcesz wyruszać na szlak, pamiętaj o odpowiednim sprzęcie i ubiorze

Most na Łomniczce znajduje się w Kotle Łomniczki, na czerwonym szlaku z Karpacza na Śnieżkę. Karkonoski Park Narodowy zadecydował o wyłączeniu go z użytkowania na zimę.

Demontujemy go co roku, bo inaczej niszczyłyby go lawiny. Szlak przez Kocioł pod Śnieżką (Kocioł Łomniczki) jest jeszcze otwarty, ale przejście przez Łomniczkę jest trudniejsze. Prosimy o ostrożność. Szlak od schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego zostanie zamknięty wraz z pojawieniem się zagrożenia lawinowego - wyjaśniają pracownicy KPN.