Noc Muzeów 2024 we Wrocławiu. Co czeka na zwiedzających? Gdzie warto się wybrać?

Nie tylko w Polsce. Jak zaczął się fenomen Nocy Muzeów?

Noc Muzeów od lat cieszy się ogromną popularnością w wielu krajach na całym świecie. Tego wieczora muzea, galerie sztuki, archiwa i wiele innych instytucji otwiera swoje drzwi dla zwiedzających po zmroku, często oferując niezwykłe atrakcje i wydarzenia specjalne.

Pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 1997 roku w Berlinie. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, a pomysł podchwyciły wkrótce m.in. Paryż i Amsterdam. Obecnie odbywa się ona w ponad 120 europejskich miastach.

Także w Polsce Noc Muzeów szybko stała się prawdziwym fenomenem. Pierwszy raz odbyła się w 2003 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w kolejnych latach do grona organizatorów dołączyły Kraków i Warszawa. Dziś trudniej byłoby zapewne wskazać miejsca, gdzie nie odbywają się żadne wydarzenia związane z Nocą Muzeów, a długie kolejki zwiedzających już na stałe wpisały się w krajobraz tego jednego majowego wieczoru.

Nie ma wątpliwości, że podobnie będzie także w tym roku. Instytucje biorące udział w Nocy Muzeów prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie zwiedzających. Ten wieczór to nie tylko okazja, by za darmo zobaczyć stałe ekspozycje i najbardziej charakterystyczne kolekcje poszczególnych placówek, ale również szansa, by wejść w miejsca, do których na co dzień nie ma dostępu, a także wziąć udział w wydarzeniach specjalnych, organizowanych tylko tego wieczora.