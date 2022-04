Wałbrzyscy chirurdzy uczyli innych onkoplastyki piersi. Chodzi o to, aby pacjentka nie czuła się okaleczona operacją

W warsztatach tematycznych z zakresu onkoplastyki piersi wzięło udział 12 chirurgów onkologów z całej Polski. - To sami specjaliści, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności - mówi dr n. med. Paweł Pyka, który jest chirurgiem onkologiem i ordynatorem oddziału onkologicznego w wałbrzyskim szpitalu. Jak zaznacza, wałbrzyski ośrodek jest na poziomie światowym i jako pierwszy w Polsce wprowadził tego rodzaju zabiegi.

- Pierwsze operacje przeprowadzono u nas w 2007 roku. Wtedy przyjechał do nas z Niemiec wybitny specjalista, ginekologii zajmujący się onkologią i problematyką raka piersi, Marek Budner. To on nam pokazał, jak nie tylko wyleczyć raka, ale sprawić by pacjentka czuła się zadowolona, by miała wysokie morale - zaznacza doktor Pyka.