Międzynarodowy dzień pocałunku. Buziaczki są zdrowe. Oto powody, żeby rozdawać i przyjmować całusy!

Pocałunek od punktu czysto medycznego polega na wymianie śliny. Odnosząc się do badań Juliet Brigshton podczas takiego pocałunku wymieniamy między sobą około 80 mln kolonii bakterii. Dzięki czemu nasz organizm jest zmuszony do wytwarzania nowych przeciwciał i zwiększa nasza odporność.

Kolejną rzeczą jest dopływ dopaminy oraz wydzielanie się oksytocyny. Co sprowadza się do obniżenia się kortyzolu, czyli potocznie zwanego hormonem stresu w organizmie. Mięśnie twarzy, które są zaangażowane podczas pocałunku, a jest ich około 124.

- To wszystko ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie oraz naszą odporność i zdrowie. Każdy z nas od czasu do czasu powinien się z kimś pocałować - mówi Wiktor Janczak, student medycyny. Dodatkowo podczas jednominutowego pocałunku spalamy około dwóch kalorii. Pocałunek to recepta na zdrowie.