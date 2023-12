Trudna akcja ratunkowa GOPR-owców na Śnieżnych Kotłach. Uratowali pięć osób w fatalnych warunkach pogodowych

Ratownicy apelują do miłośników górskich wycieczek

Ratownicy apelują do wszystkich miłośników górskich wędrówek o rozsądek przy planowaniu takich wypraw w Karkonoszach, które zimą bywają śmiertelnie niebezpieczne. Bywa, że panujące warunki atmosferyczne, gwałtownie się zmieniają, a bezpieczne pokonanie szlaku może okazać się niezwykle trudne, a czasem niemożliwe.

Odpowiednie przygotowanie przed wyjściem na szlaki w Karkonoszach

Zawsze przed wyjściem na szlak należy pamiętać, aby mieć odpowiednią odzież do warunków atmosferycznych i buty. Należy mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy, może się przydać powerbank i latarka. I koniecznie należy wgrać do telefonu aplikację ratunek, która pomoże wezwać pomoc, a w razie braku zasięgu zlokalizować położenie turysty, a w zasadzie jego telefonu. Zimą dobrze zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą i batony energetyczne. Zawsze należy poinformować kogoś, gdzie się wybieramy i kiedy planujemy powrót.

Śmierć niemieckiego turysty na Śnieżce i turystki na Śnieżnych Kotłach

Karkonosze przez cały rok bywają śmiertelnie niebezpieczne. W maju w okolicy Śnieżnych Kotłów doszło do tragedii. Zginęła 37-letnia turystka, która najprawdopodonniej spadła z punktu widokowego. W tym samym czasie na szlaku na Szrenicy zmarł inny turysta, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Do dzisiaj głośno jest o śmierci niemieckiego turysty, który zaginął w styczniu 2019 roku wchodząc na Śnieżkę. Jego ciało znaleziono dopiero w kwietniu, kiedy śniegi trochę stopniały.