TOP 10 atrakcji Dolnego Śląska. Trzeba je zobaczyć w 2024 roku. To pałace, wieże widokowe, ale i magiczne góry

Dolny Śląsk to wyjątkowy region Polski,który przyciąga turystów ciekawymi atrakcjami. Do zwiedzania są zamki i pałace, ale też wieże widokowe i kilometry górskich tras, które wiodą przez Góry Sowie, Karkonosze i Izery. Jeśli jeszcze i=nie znacie tych miejsc, to polecamy! Co koniecznie trzeba zobaczyć w nowym, 2024 roku? Zachęcamy do lektury.

Dolny Śląsk to wyjątkowo piękna kraina pałaców i zamków, które rozsiane są po całym regionie. Niektóre popadają w niełaskę, a inne odzyskują dawny blask.

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim otwarty na turystów

To zdecydowanie jedna z najpiękniejszych budowli Dolnego Śląska. Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim został wybudowany dla Marianny Orańskiej, córki Wilhelma I Orańskiego i Fryderyki Luizy Pruskiej. Letnia rezydencja powstała po pierwszej wizycie królewny w Kamieńcu, którym się zachwyciła. Architekci zainspirowani stylem północnych Włoch stworzyli dla niej miejsce ze 120-hektarowym parkiem oraz charakterystycznymi dla stylu romańskiego wieżami. Budowa tego monumentalnego miejsca trwała przez 33 lata, więc Marianna Orańska niedługo mogła cieszyć się pałacowymi wnętrzami. Po jej śmierci rezydencję odziedziczył jej syn Fryderyk Wilhelm Albrecht. Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu archiwum nm Ten piękny pałac Marianny Orańskiej, podobnie jak wiele innych zabytkowych dworów, popadł w niełaskę po 1945 roku. Potomkowie księżniczki musieli uciekać przed Armią Czerwoną, a sama rezydencja została zrabowana nie tylko przez Rosjan, ale i lokalnych mieszkańców. Nie pomógł tez pożar, który wybuchł rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nie wiadomo, co stałoby się z pałacem, gdyby nie zabiegi Włodzimierza Sobiecha, którzy przez czterdzieści lat dzierżawił budynek od gminy. I choć nie udało mu się zrealizować planu na budowę hotelu, to zajmował się obiektem do 2010 roku. Trzy lata później rezydencja na powrót wróciła pod zarząd Kamieńca Ząbkowickiego, a władzom udało się pozyskać pieniądze z rozmaitych funduszy, żeby przywrócić świetność temu miejscu.

Dziś pałac można zwiedzać z przewodnikiem. Rozpoczyna się ono co godzinę od 10.00 do 17.00. W okresie od 1 maja do 30 września ostatnie wejście do pałacu jest o godz. 18.00. W pozostałych miesiącach, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad i grudzień – ostatnie wejście o godz. 17.00.

Możliwość zwiedzania Pałacu w języku angielskim oraz czeskim po wcześniejszym umówieniu przynajmniej z 2–dniowym wyprzedzeniem – obowiązuje dopłata do przewodnika w języku obcym w wysokości 100 zł.

Mauzoleum czynne od listopada 2023 do końca marca 2024 - codziennie w godz. od 10:00 do 15:00 Cennik Bilet normalny – 30 zł

Bilet ulgowy – 24 zł

(dla niepełnosprawnych, młodzieży uczącej się, emerytów, rencistów, KDR)

Bilet specjalny – 12 zł

(dla mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki)

Bilet wstępu do Mauzoleum – 13 zł

Bilet „nocne zwiedzanie” – 40 zł

Grupy powyżej 30 osób – 24 zł/os.

Rezydencja Marianny w Kamieńcu Ząbkowickim. Jak dotrzeć? Mapa dojazdu

Pałac Marianny Orańskiej, znajduje się w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 9.

Międzygórze, czyli perła Sudetów czeka na turystów

Legendy Międzygórza mówią o drwalach i węglarza, którzy przyjechali do Kotliny Kłodzkiej już w XVI wieku. Później w tym niewielkim miasteczku na Dolnym Śląsku zaczęto wydobywać rudy żelaza. Turystyka zaczęła rozwijać się wiele lat później i to dzięki księżniczce z Kamieńca Ząbkowickiego, Mariannie Orańskiej, z której inicjatywy zaczęto budować w Międzygórzu drewniane domy w stylu szwajcarskim.

Od kilkunastu lat Międzygórze przeżywa prawdziwy renesans, a w 2022 roku zostało okrzyknięte najpiękniejszą wsią Dolnego Śląska. Magiczna wioska Międzygórze archiwum nm Słynie nie tylko z około 30 domów wypoczynkowych i dwóch wyciągów narciarskich, ale również z wodospadu Wilczki, ogrodu bajek, drewnianego kościoła św. Józefa Oblubieńca, zabytkowej kaplicy górskiej, a także sanktuarium Marii Śnieżnej na Górze Iglicznej.

Arboretum w Wojsławicach, czyli prawdziwy raj dla miłośników przyrody

Ta niewielka miejscowość jest położona 50 km od Wrocławia i w niewielkiej odległości od Niemczy, na obszarze chronionego krajobrazu Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich. Na miejscu został wydzielony bezpłatny parking, z którego mogą korzystać turyści. Wojsławice na mapie Arboretum mieni się licznymi kolorami, a roślinność, która tu rozkwita jest otwarta na gości w okresie od kwietnia do października. Ogród można zwiedzać do godz. 20:00, a bilety zamawiać w kasie lub przez Internet. Na obszarze 62,. hektarów znajdziemy stary sad czereśniowy, ale i 585 rodzajów roślin. Najpiękniejsze z nich zaczynają kwitnąć już w kwietniu, więc można wąchać i podziwiać magnolie, ozdobne wiśnie oraz czereśnie. Na miejscu można też wypożyczyć wigwam i rozpalić ognisko. Organizatorzy zapewniają kijki do smażenia kiełbasek. Arbotreum w Wojsławicach archiwum nm

Zamek Chojnik i legenda o księżniczce Kunegundzie

Zamek Chojnik, położony w niedalekiej odległości od centrum Jeleniej Góry, oznacza "położony pomiędzy choinami". Pierwsze wzmianki o budowli na wzgórzu pochodzą już 1364 r. Jedna ze średniowiecznych legend opowiada o istnieniu księżniczki Kunegundy, która zasłynęła ze swojej okrutności wobec rycerzy, walczących o względy jej serca. Była córką zamożnego właściciela zamku, a o jej rękę starało się wielu śmiałków. Księżniczka postawiła przed nimi niezwykle trudne wyzwanie. Obiecała, że zostanie żoną tego, który w pełnej zbroi objedzie koniem mury zamkowe. Niejeden z nich próbował, ale spadał w przepaść ze stromych zboczy.

Po wielu latach na zamku pojawił się rycerz, w którym Kunegunda się zakochała. Była gotowa zrezygnować z postawionego wcześniej warunku, ale śmiałek podjął się trudnego zadania. Na swoim wierzchowcu objechał zamkowe mury i nie stracił życia. Kunegunda rzuciła się w jego ramiona, ale on nie chciał poślubić kogoś, kto skazał na śmierć wielu niewinnych mężczyzn i odjechał z zamku. Księżniczka z rozpaczy rzuciła się w przepaść. Do dziś jej duch i duch jednego ze zmarłych rycerzy nawiedzają Chojnik. Na Chojnik można dojść na dwa sposoby, a trasa nie zajmie dłużej niż pół godziny. Szlak czerwony prowadzi nas wygodną brukowaną drogą, więc bez większych problemów trasę pokonają również rodziny z dziećmi.

Szlak czarny jest bardziej wymagający i stromy. Ci, którzy się na niego zdecydują muszą wziąć pod uwagę fakt, że będą wspinać się po skałkach. Widok na dolinę z zamku Chojnik archiwum nm - Zamek Chojnik został zbudowany w XIV w. przez księcia Bolka II jako jeden z elementów fortyfikacji granic księstwa. Kolejnym właścicielem zamku był ród Schaffgotschów, który dokonał rozbudowy obiektu w stylu renesansowym. Do czasu wielkiego pożaru, spowodowanego uderzeniem pioruna w roku 1675, zamek był główną siedzibą rodu. Po pożarze zamek nie został odbudowany, stał się ruiną. Obecnie jest udostępniany do zwiedzania. - pisała Klaudia Korfanty w materiale poświęconym temu obiektowi.

Niezwykłe wieże widokowe w Kotlinie Kłodzkiej. 17 obiektów do zwiedzania w 2023 roku

Górzysty teren Kotliny Kłodzkiej sprzyja powstawaniu obiektów, z których można je podziwiać. Wśród czynnych wież znajdują się:

Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze

Wieża widokowa na Czerńcu

Wieża widokowa na Orlicy

Wieża widokowa na Jagodnej

Wieża widokowa na Borówkowej

Wieża widokowa w Suszynie

Wieża widokowa na Włodzickiej Górze

Wieża widokowa na Kalenicy

Wieża widokowa na Górze Świętej Anny

Wieża widokowa na Jaworniku Wielkim

Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych

Kłodzki oddział PTTK zaprasza wszystkich turystów do zabawy, polegającej na zbieraniu pieczątek z pobytu na wieżach. Zakup książeczki to jedynie 5 złotych, a na każdego, kto zdobędzie "szczyt" czeka specjalna odznaka. Jedna z wież widokowych w Kotlinie Kłodzkiej archiwum nm Pobyt na wieżach widokowych pozwala zobaczyć wszystkie pasma górskie w tym regionie, a są to między innymi: Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie oraz Góry Sowie.

Twierdza Srebrna Góra jest czynna cały rok. Niezwykły obiekt do zwiedzania całą rodziną

To miejsce, które koniecznie musimy zobaczyć, kiedy będziemy schodzić z wież widokowych. Położone w Górach Sowich zachęca do odwiedzin również całą rodzinę. Zlokalizowana w powiecie ząbkowickim atrakcja jest oddalona od Kłodzka o około pół godziny drogi samochodem. Twierdza powstała w latach 1765-1777, a w trakciewojen napoleońskich przetrwała oblężenie i nie została zdobyta przez wojsko. 28 czerwca 1807 roku Bawarczycy i Wirtemberczycy próbowali podbić Srebrną Górę, ale bezskutecznie. Zwiedzanie obiektu możliwe jest przez cały rok, choć warto pamiętać, że temperatura nie przekracza tu dziesięciu stopnic Celsjusza, więc jeśli wypad zaplanujemy na wakacje, to warto wyposażyć się w długie spodnie i ciepłą bluzę. Na miejscu znajduje się restauracja i sklep z pamiątkami. Podziemia Srebrnej Góry archiwum nm Zwiedzanie z przewodnikiem obejmuje:

spotkanie z żołnierzem 33 Historycznego Regimentu Srebrnogórskiego;

zwiedzanie Donjonu, podziemnych kazamat, ujęcia wody wraz ze studnią (wykutej w skale) i mechanizmem poboru oraz podziemnego mostu zwodzonego,

przejście przez najgłębszą fosę w Polsce (29 m wysokości) oraz urzekających ruin częściowo wysadzonego 1879 r. w ramach testów nowych broni – lazaretu wojskowego. Cennik Czas zwiedzania trwa nieco ponad godzinę. Bilety: Normalny: 40 zł

Ulgowy: 30 zł

Dzieci do 4 lat: bezpłatnie

Organy Wielisławskie i szczyt Wielisławka. To niezwykłe, co potrafi stworzyć natura

Znajdujące się na Pogórzu Kaczawskim formacje skalne robią na odwiedzających ogromne wrażenie. Znajdują się nieopodal miejscowości o nazwie Sędziszowa i są widoczne już z drogi. To około 13. kilometrów od Złotoryi, więc jeśli planujecie w 2023 roku być w jej pobliżu, to naprawdę warto zboczyć z trasy. Na miejscu znajduje się bezpłatny parking oraz wiata, pod którą możemy zjeść przygotowane wcześniej przekąski i posiedzieć w promieniach wiosennego lub letniego słońca. Organy Wielisławskie archiwum nm Czym są Organy Wielisławskie?

To unikatowy obiekt w ujęciu geologicznym nie tylko w Polsce, alei całej Europie. Formacja skalna liczy niemal 80 metrów, a powstałe w wyniku stygnięcia lawy wulkanicznej słupki przypominają organy. Dawniej znajdował się tu kamieniołom i sztolnie, a sam region jest niezwykle bogaty w minerały. Kilkanaście kilometrów od Sędziszowej leży Lubiechowa, gdzie do dziś studenci i pasjonaci przyjeżdżają do niej, żeby szukać agatów oraz ametystów. Na szczyt Wielisławki prowadzi ścieżka przyrodnicza, która obejmuje 8 punktów z tablicami edukacyjnymi.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Zabytkowy młyn to obiekt o wyjątkowej architekturze, a samo Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju od lat stara się o wpisanie zabytku na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. W tym miejscu znajdują się liczne ekspozycje, a odwiedzający mają możliwość samodzielnego wykonania papieru. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach archiwum nm Muzeum Papiernictwa czynne jest w okresie:

w terminie od listopada do kwietnia od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00 - 15.00; od maja do sierpnia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 18.00, a w niedziele w godzinach 9.00 - 16.00; od września do października od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 17.00, a w niedzielę w godzinach 9.00 - 16.00 Ceny biletów do Muzeum Papiernictwa 2023 Trasa główna (polecana): Z przewodnikiem po ścieżce „Z papierem przez dwa tysiąclecia” + samodzielne zwiedzanie trasy „Sztuka i pieniądze” Bilet normalny: 28,00 zł

Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, nauczyciele, emeryci i renciści): 22,00 zł

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Położona w gminie Stronie Śląskie jaskinia jest jednym z najciekawszych zabytków nie tylko w Polsce, ale i Europie. Szata naciekowa niezmiennie cieszy się zainteresowaniem turystów, których każdego roku nie brakuje. Rocznie odwiedza ją około 80 tysięcy osób. Znajduje się w Masywie Śnieżnika. Długość jej sal oraz korytarzy wynosi ponad 5 km, a jej głębokość to ponad 100 m. Nazwa jaskini związana jest ze znaleziskiem - kośćmi niedźwiedzia jaskiniowego. Jaskinia Niedźwiedzia archiwum nm

Zwiedzanie jaskini w Kletnie 2023 i cennik biletów

Jaskinię można zwiedzać, ale tylko na określonych zasadach i podobnie jak w przypadku Twierdzy w Srebrnej Górze, żeby do niej wejść, trzeba się ciepło ubrać. Temperatura nie przekracza tu 6 stopni Celsjusza. Jaskinię Niedźwiedzią można zwiedzać tylko w grupach (do 15 osób) i z przewodnikiem. Ceny biletów:

bilet normalny: 60 zł (od stycznia 2024)

bilet ulgowy: 45 zł (od stycznia 2024)

Wodospady i potoki w Karkonoszach oraz Izerach. To doskonały sposób na weekend

Jest ich kilkanaście. Niektóre są spektakularne, a inne malowniczo położone: Wodospad Kamieńczyka jest najwyższym w polskich Karkonoszach i składa się z trzech kaskad o wysokości 27 metrów. Znajduje się na popularnym szlaku turystycznym Szklarska Poręba-Szrenica. Początek trasy jest bardzo łatwy, ale ostatni odcinek to stroma góra wyłożona kamieniami. Na Kamieńczyk można wejść tylko z kaskiem. To miejsce trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu

jest najwyższym w polskich Karkonoszach i składa się z trzech kaskad o wysokości 27 metrów. Znajduje się na popularnym szlaku turystycznym Szklarska Poręba-Szrenica. Początek trasy jest bardzo łatwy, ale ostatni odcinek to stroma góra wyłożona kamieniami. Na Kamieńczyk można wejść tylko z kaskiem. To miejsce trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu Najwyższym w całych Karkonoszach i Europie Środkowej jest Wodospad Panczawy , znajdujący się w Czechach. Ma wysokość 148 metrów, a suma wszystkich kaskad osiąga wysokość nawet 250 metrów. Leży na zboczu Łabskiego Dołu nad Doliną Łaby. To obowiązkowy punkt wycieczki dla turystów, podróżujących w okolice Szklarskiej Poręby i Jagniątkowa.

, znajdujący się w Czechach. Ma wysokość 148 metrów, a suma wszystkich kaskad osiąga wysokość nawet 250 metrów. Leży na zboczu Łabskiego Dołu nad Doliną Łaby. To obowiązkowy punkt wycieczki dla turystów, podróżujących w okolice Szklarskiej Poręby i Jagniątkowa. Wodospad Szklarki . Nie jest największym wodospadem w tej części Sudetów, ale często fotografowanym i odwiedzanym przez turystów ze względu na swoje naturalne piękno. Szklarka tworzy charakterystyczny lej. Jest położona na wysokości 520 m n.p.m. i ma 13,3 m wysokości. Szlak, prowadzący do niej został niedawno odremontowany. Położono kostki i zainstalowano stalowe barierki. Na trasie znajdują się tez tablice informacyjne, które pomagają poznać historię tego miejsca.

. Nie jest największym wodospadem w tej części Sudetów, ale często fotografowanym i odwiedzanym przez turystów ze względu na swoje naturalne piękno. Szklarka tworzy charakterystyczny lej. Jest położona na wysokości 520 m n.p.m. i ma 13,3 m wysokości. Szlak, prowadzący do niej został niedawno odremontowany. Położono kostki i zainstalowano stalowe barierki. Na trasie znajdują się tez tablice informacyjne, które pomagają poznać historię tego miejsca. Dziki Wodospad w Karpaczu . Zapora znajduje się tuż przy wejściu do Karkonoskiego Parku Narodowego i jest chyba najbardziej dostępnym tego typu obiektem przyrodniczym w regionie. Nie mamy statystyk, ale może to być jeden z najczęściej fotografowanych wodospadów w Karkonoszach.

. Zapora znajduje się tuż przy wejściu do Karkonoskiego Parku Narodowego i jest chyba najbardziej dostępnym tego typu obiektem przyrodniczym w regionie. Nie mamy statystyk, ale może to być jeden z najczęściej fotografowanych wodospadów w Karkonoszach. Wodospad Mumlawy w Harachovie to jeden z najpiękniejszych karkonoskich wodospadów. Mumlavský vodopád leży na potoku Mumlawa. Większe i mniejsze kaskady mają wysokość około 9 metrów, a woda górskiego potoku spada z granitowych bloków i tworzy głębokie kotły eworsyjne, zwane Czarcimi Okami. Wodospad można oglądać albo z tarasu widokowego, albo z małego mostka. Wodospad na rzece Mumlava w Czechach archiwum nm Wodospad Podgórnej w Przesiece. Potrójna kaskada osiąga wysokość 10 metrów, co można podziwiać z dwóch mostków ustawionych w pobliżu. Podgórna nie cieszy się tak wielką popularnością jak Kamieńczyk, czy Szklarka, ale w ostatnim czasie pojawia się tam więcej turystów niż kiedykolwiek wcześniej. Może mieć to związek z polepszającą się infrastrukturą lub zainteresowaniem mniej uczęszczanymi szlakami. Podgórna to również jedno z ulubionych miejsc spotkań jeleniogórskich morsów.

w Przesiece. Potrójna kaskada osiąga wysokość 10 metrów, co można podziwiać z dwóch mostków ustawionych w pobliżu. Podgórna nie cieszy się tak wielką popularnością jak Kamieńczyk, czy Szklarka, ale w ostatnim czasie pojawia się tam więcej turystów niż kiedykolwiek wcześniej. Może mieć to związek z polepszającą się infrastrukturą lub zainteresowaniem mniej uczęszczanymi szlakami. Podgórna to również jedno z ulubionych miejsc spotkań jeleniogórskich morsów. Wodospad Kropelka znajduje się w gąszczu lasu. Niełatwo ją odnaleźć, bo nad wodospad prowadzi tylko jeden drewniany kierunkowskaz, a na górskim szlaku nie ma wielu turystów. Niemniej, to jedna z ładniejszych atrakcji turystycznych w regionie. Jest położona w Górzyńcu (dzielnica Piechowic), gdzie można dotrzeć samochodem. Przed wejściem do lasu znajduje się niewielki parking, a na jego terenie kilka ścieżek rowerowych.

znajduje się w gąszczu lasu. Niełatwo ją odnaleźć, bo nad wodospad prowadzi tylko jeden drewniany kierunkowskaz, a na górskim szlaku nie ma wielu turystów. Niemniej, to jedna z ładniejszych atrakcji turystycznych w regionie. Jest położona w Górzyńcu (dzielnica Piechowic), gdzie można dotrzeć samochodem. Przed wejściem do lasu znajduje się niewielki parking, a na jego terenie kilka ścieżek rowerowych. Wodospad Kwisy to niezwykle malownicza kaskada na górskiej rzece znajduje się w obrębie Świeradowa Zdroju w drodze na Szklarską Porębę. Przed wejściem do lasu znajduje się spory parking, mieszczący kilka samochodów, a przy wodospadzie została ustawiona drewniana ławeczka i zorganizowano miejsce do palenia ogniska. Przygotowaliśmy dla Was kilka zdjęć obiektów i górskich atrakcji, żebyście mogli się im lepiej przyjrzeć. Niektóre miejsca można odwiedzić jeszcze zimą, a wiosenne i letnie wycieczki można zaplanować.

