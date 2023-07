Studium wykonalności jest na tak. PGE spotkało się z mieszkańcami regionu w sprawie budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach ZDJĘCIA

Pierwsze spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami, którzy będą dotknięci inwestycją zostało zorganizowane przez inwestora – grupę PGE S.A. we wtorek 18 lipca br. w Ośrodku Wypoczynkowym AMW-Azyl w Młotach. Burzliwe spotkanie, gdzie każdy zainteresowany mógł zadawać pytania, uwidoczniło, że mieszkańcy Młot są podzieleni w kwestii tej inwestycji i jedni są za jej budową, a inni nie chcą się z Młot wyprowadzać.

W spotkaniu, w którym wzięli udział m.in. Marek Kazimierczak – prezes PGE Invest 12, Michał Żuk – dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji w PGE S.A., Piotr Mucha – z pionu komunikacji PGE i Michał Laskowski – kierownik Projektu zaprezentowali wizualizację projektu, wyjaśnione zostało, jak przebiegały prace, wyjaśnione zostało w jakim miejscu znajduje się inwestycja, przedstawiono harmonogram prac i zapowiedziano, ze czekamy na ważne dokumenty, które związane są z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji Inwestycji, które powinny zostać wydane w czerwcu przyszłego roku.

Jak podkreślają pracownicy PGE, spotkanie zostało zorganizowane po to, aby za rok, kiedy zostaną wydane decyzje, wszyscy zainteresowani wiedzieli na czym stoją i co państwo ma im do zaoferowania przy wysiedleniach. Wg harmonogramu budowa samej inwestycji ma rozpocząć się w 2025 roku.