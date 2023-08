Pierwszy na Dolnym Śląsku motoambulans już jeździ w pogotowiu w Jeleniej Górze. Jak pracuje ratownik na motorze? Na pewno szybciej

Pan Piotr jeździ do pomocy motorem sam. - Oczywiście nie jestem w stanie zrobić wszystkiego tego, co zrobi zespół z karetki, ale podstawowe rzeczy na pewno. Zacznę np. resuscytację, podłączę elktrody defibrylatora itd. - wylicza.

- Budzę ciekawość, ale i dużą życzliwość, zarówno potrzebujących pomocy, jak i kolegów z branży czy innych służb. Ale, co najważniejsze, jestem w stanie szybciej dotrzeć do rannych, nawet 4 minuty przed kolegami - mówi nam Piotr Bednarek z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, który jako pierwszy wsiadł na motocykl jeżdżący jako motoambulans w powiecie karkonoskim.

Wszyscy muszą się nauczyć, że do zdarzenia można wysłać motoambulans zamiast karetki

Jak podkreśla, teraz najważniejszą rzeczą jest, aby dyspozytorzy z Legnicy, którzy pod nr alarmowym 112 obsługują m.in. Jelenią Górę czy Wałbrzych wiedzieli, że taki motoambulans jeździ i jest w stanie szybciej niż karetka dotrzeć do niejednego zdarzenia. I pamiętać, że taki motor wjedzie tam, gdzie karetka nie może, choćby na leśne ścieżki w Karkonoszach. Zalet takiego rozwiązania jest mnóstwo, ale przede wszystkim motocykl nie utknie w korku na drodze szybkiego ruchu i szybciej go też można zaparkować na miejscu zdarzenia.

- Pierwszego dnia musiałem się przypominać dyspozytorom, bo nasz motoambulans nie działa na razie w ramach systemu ratownictwa medycznego, a poniekąd dodatkowo, ale jest wpisany do rejestru pojazdów współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego - tłumaczy Piotr Bednarek.

I dodaje: - Ważne, by wszyscy nauczyli się, że pracujemy i można wysyłać nas do potrzebujących pomocy w różnych sytuacjach. Po co kierować zespół ratownictwa medycznego do pomocy w zniesieniu pacjenta, skoro mogę podjechać sam? Dzięki temu, karetka z dwuosobowym zespołem jest w gotowości, by jechać do wezwania i ratować życie - zaznacza Bednarek.[/cyt]