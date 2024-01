Licytacje komornicze domów i mieszkań na Dolnym Śląsku. Nieruchomości w bardzo obniżonej cenie! Zobaczcie co i gdzie można kupić ZDJĘCIA

Licytacje komornicze na Dolnym Śląsku. Oto lista nieruchomości, które idą pod młotek w styczniu 2024

Na licytacjach komorniczych mieszkania i domy o różnym standardzie

Są wśród nich zarówno małe, jak i duże mieszkania oraz domy. To nieruchomości o różnym standardzie, jedne gotowe do zamieszkania, inne do odświeżenia, a jeszcze inne do kapitalnego remontu. Są także apartamenty, które można kupić pod inwestycje. To kilka okazałych mieszkań w Szklarskiej Porębie z pięknymi widokami na góry.