Nowa pracownia mammograficzna w Trzebnicy. Krótsze terminy i profilaktyka na wyciągnięcie ręki. Kiedy uruchomienie?

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii , realizuje projekt mający na celu rozwinięcie opieki onkologicznej nad kobietami dotkniętymi rakiem piersi. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych w powiatach, gdzie dotychczas brakowało stacjonarnych pracowni mammograficznych.

Nowa pracownia mammografii - gdzie i kiedy?

– Naszym głównym celem jest poprawa dostępności profilaktyki onkologicznej. Teraz, dzięki nowym pracowniom mammograficznym, kobiety w regionach, gdzie wcześniej taka możliwość nie istniała, mogą poddać się badaniom profilaktycznym. Naszym celem jest zapewnienie kobietom swobodnego dostępu do profilaktyki niezależnie od miejsca zamieszkania - zapewnia Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. - Tworzymy także kompleksowe rozwiązanie, które umożliwi opiekę i leczenie w przypadku wykrycia potrzeby po badaniach profilaktycznych – dodaje marszałek Krzyżanowski.

Obecnie mammografia uznawana jest za najskuteczniejszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet. Ministerstwo Zdrowia planuje rozszerzenie programu profilaktyki raka piersi o dodatkowe grupy wiekowe. Od 1 listopada 2023 roku kobiety w wieku od 45 do 74 lat będą miały możliwość przeprowadzenia bezpłatnej mammografii. Jest to badanie o wysokiej czułości, pozwalające na wykrycie nowotworów we wczesnym stadium rozwoju.